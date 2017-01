INVITÉE RTL - Jenifer fait ses vrais premiers pas d'actrice dans le film "Faut pas lui dire", en salles le 4 janvier.

par Agnès Bonfillon publié le 04/01/2017 à 01:00

Faut pas lui dire, c'est un peu le Sex and the City à la française. Le film sort dans les salles mercredi 4 janvier. Et au casting, on retrouve plus connu dans le milieu musical, celui de Jenifer. La chanteuse fait ses premiers pas d'actrice dans ce film de Solange Cicurel. Laura, Eve, Anouch et Yael sont cousines et copines mais quand les trois premières découvrent que le futur mari de la dernière la trompe avec un homme, elles se trouvent face dilemme : faut-il lui dire ou pas ?



Dans Faut pas lui dire, Jenifer incarne la très (trop) sérieuse et psychorigide Laura Brunel, une avocate qui a bien du mal à consacrer du temps sa vie personnelle. Elle est du genre à mettre deux heures à aligner ses crayons dans un pot mais elle est aussi capable tout abandonner pour voler secours ses amies. La chanteuse "révèle un vrai talent de comédienne", juge Stéphane Boudsocq, journaliste cinéma à RTL.



Mais le passage de la chanson au grand écran n'est pas si simple. "Quand on est chanteuse on est un petit peu plus attendue forcément", admet Jenifer. "Je lis des choses et encore une fois je marche avec mon instinct et mon feeling. Je rencontre les gens et je fonce", explique celle qui officiait jusqu'ici comme coach dans l'émission The Voice sur TF1. "Tant que j'assume à 100% ce que je fais, je suis prête à le défendre et à accepter l'éventuelle critique".