publié le 21/04/2017 à 16:56

Texas est de retour avec un neuvième album studio, quatre ans après la sortie de The Conversation. Le groupe écossais a sorti vendredi 21 avril Jump on Board, écrit et produit par Johnny McElhone et Sharleen Spiteri entre Londres et Glasgow. Ses membres sont venus interpréter quatre titres en avant-première dans Le Grand Studio RTL, dont leur premier single Let's Work It Out. En plus de ce morceau addictif, Texas a régalé le public de l'émission avec les titres Can't Control, Tell That Girl et For Everything.



Le groupe de l'emblématique chanteuse Sharleen Spiteri, formé en 1985, n'a jamais semblé aussi vivant. Sharleen Spiteri a confié au micro d'Éric Jean-Jean : "On voulait faire un album très positif qui vous donne le sentiment de s'échapper, d'oublier vos soucis et qui vous permette de vous sentir bien". Texas sera de passage à Aix-les-Bains le 15 juillet prochain dans le cadre du festival de Musilac puis assurera deux concerts à l'Olympia les 7 et 8 novembre ainsi qu'à l'Opéra de Monte-Carlo le 24 novembre.

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.