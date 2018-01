publié le 19/01/2018 à 17:15

La chanteuse québécoise Cœur de Pirate a dévoilé ce vendredi 19 janvier 2018 une toute nouvelle chanson intitulée Prémonition. Il s'agit du premier extrait aux accents très pop de son quatrième album de chansons inédites. Un disque attendu au printemps, un peu moins de trois ans après le mélancolique franco-anglais, Roses.



"Je me suis demandée pourquoi dans nos relations amoureuses, on se contente de retourner à ce qu'on connaît et de se complaire dans nos habitudes (...) Je crois avoir trouvé la réponse, mais je ne suis pas tout à fait sûre", explique la chanteuse lorsqu'on lui demande quelques explications sur ce titre.

Le clip, graphique et chorégraphié, met en scène la chanteuse et un danseur, Arnaud Deprez. Leur danse, pensée par le chorégraphe Léo Walk est une allégorie d'une relation toxique et passionnée pleine d'amour, de crainte, alliant tendresse, violences et intimidation.