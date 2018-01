Mylène Farmer et Cœur de Pirate de retour sur la scène musicale

publié le 19/01/2018 à 11:25

Deux ans après Interstellaires, Mylène Farmer peaufine actuellement son onzième enregistrement d'album. Le premier depuis son départ d'Universal Music. Mylène Farmer a rejoint Sony, s'est adjointe les services de la nouvelle agence de Pascal Nègre tout en restant managée par son producteur Thierry Suc.



La star dévoile ce vendredi 19 janvier un tout premier extrait : Rolling Stone, dont elle signe les paroles. Côté musique, Mylène Farmer a fait confiance au DJ et producteur français Feder. Le résultat est très séduisant.

Sa voix - moins travaillée - est pleine, grave et chaude, la production plus organique. La popstar sera de retour au cinéma le 14 mars dans Ghostland, un film d'horreur réalisé par Pascal Laugier. En toute logique, l'album pourrait donc sortir le 16 mars.

On poursuit avec Cœur de Pirate. La chanteuse québécoise dévoile également ce vendredi 19 janvier une toute nouvelle chanson, Prémonition, premier extrait aux accents très pop de son quatrième album de chansons inédites. Un opus attendu au printemps, un peu moins de trois ans après le mélancolique franco-anglais Roses.



"Je me suis demandée pourquoi dans nos relations amoureuses, on se contente de retourner à ce qu'on connaît et de se complaire dans nos habitudes (...) Je crois avoir trouvé la réponse, mais je ne suis pas tout à fait sûre", explique l'artiste.