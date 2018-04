publié le 06/04/2018 à 17:27

Après 20 ans de carrière, Bruno Nicolini doit réinventer Bénabar. Avec un répertoire qui ne cesse de s'étoffer, le chanteur de 49 ans continue de nous surprendre. L'occasion pour lui de présenter Le début de la suite, son huitième album aux sonorités folk avec une touche d'électro.



Pour ce nouvel opus, Bénabar fait équipe avec Mark Daumail, musicien du groupe Cocoon. Ces douze nouvelles chansons trouvent un écrin nouveau et une incroyable liberté. Un album où il est aussi question d'optimisme et d'avenir, non sans une pointe de tendresse, d'autodérision et d'humour propre à l'artiste.

Bénabar offre au public un huitième disque prometteur, avec comme premier single le titre Feu de joie. Le chanteur lancera sa tournée à partir du mois octobre 2018, et se produira du 7 au 10 novembre prochain sur la scène du Grand Rex à Paris.

Également dans "Le Grand Studio RTL"

Le trio des Escrocs joue deux titres en live dans le célèbre studio de RTL. Ils reviennent avec un nouvel album, intitulé Super-héros. Le groupe est actuellement en tournée dans toute la France, et passera notamment par Villeneuve d'Ascq le 13 avril prochain et le festival d'Avignon au mois de juillet 2018.

Les Escrocs dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Enfin, Oscar Anton interprète deux titres dont le morceau Voices issu de son premier EP. Quand le jeune artiste n'est pas sur scène, il alimente ses réseaux sociaux de nombreuses covers. Pour découvrir son univers musical en live, rendez-vous le 4 mai prochain à Saint-Germain-en-Laye où il sera accompagné des chanteuses Eugénie et Léa Paci.

Oscar Anton dans Le Grand Studio RTL Crédit : Fred Bukajlo / SIPA / RTL

Le Grand Studio RTL est diffusé le samedi à 15 heures.