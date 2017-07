VIDÉO - Jain dévoile le clip coloré et énergique de "Dynabeat"

publié le 10/07/2017 à 21:12

Les Français vont continuer à se déhancher sur les tubes de Jain. La chanteuse de 25 ans a dévoilé lundi 10 juillet le clip de Dynabeat, son single aux inspirations discos extrait de l'album Zanaka sorti en novembre 2016. Ce clip est réalisé par Greg et Lio, qui avaient déjà œuvré derrière la caméra pour Come et Makeba, qui ont comptabilisé plus de 80 millions de vues ainsi qu'une Victoire de la Musique pour le deuxième.



Avec Dynabeat, la jeune Française propose à ses fans un voyage musical sur les terres thaïlandaises. Pour les besoins de la vidéo, elle met en effet sens dessus dessous les rues de Bangkok, escaladant une voiture couverte de cassettes ou se déhanchant sur les toits d'un immeuble.

Mélangeant costumes issus du folklore et danses modernes, Jain mélange modernité et tradition, réunissant tout le monde sur le dance-floor. Un clip coloré et bouillonnant d'énergie qui va certainement faire danser le grand public pendant l'été.