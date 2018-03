publié le 16/03/2018 à 07:24

C'est une interview exceptionnelle. Mick Jagger s'est confié au micro RTL de Steven Bellery et en français ! Avec les Rolling Stones, il jouera le mardi 26 juin prochain au Stade Vélodrome de Marseille. Les billets seront disponibles à la vente à 10h ce vendredi 16 mars.



C'est à cette occasion que RTL a pu discuter avec Mick Jagger pendant près de vingt minutes le 27 février dernier. Le leader charismatique des Rolling Stones était à Chicago pour assister à des concerts de blues. La plus grande rock star au monde a décidé de repartir sur les routes avec son groupe. Pour rappel, les Stones avaient déjà rempli trois soirs la U Arena de Nanterre en octobre dernier, rassemblant près de 120.000 spectateurs. On pensait que le "No Filter Tour" était terminé, raté. Les quatre anglais ont annoncé une prolongation de cette tournée et une date marseillaise au début de l'été.

À 74 ans, on s'est demandé si cette légende du rock arrivait parfois à oublier qu'il est Mick Jagger. "Oh oui j'espère. Je ne suis pas toujours le monsieur qui est sur scène. J'aime bien la scène mais je travaille presque tous les jours un peu sur quelque chose. Je ne suis pas un addict à être sur scène ou dans le studio. J'aime bien aller faire n'importe quoi alors je suis très relax comme personne".

Un nouvel album en préparation

Mais alors après toutes ces années, comment Mick Jagger se prépare avant une tournée ? "Il faut faire des exercices, mais surtout faire des répétitions de danse alors il y a beaucoup de travail à faire. J'ai fait la même chose pendant des années pour danser, aller à la gym chaque jour. Je m'amuse bien dans le studio de danse pendant 45 minutes, ce sont les choses les plus amusantes. Pour moi la gym est un peu ennuyante mais les répétitions de danse c'est intéressant. Après ça, vous pouvez faire tous les choses sans problème sans être blessé", confie le rockeur.



Quant à savoir si les relations entre les Stones sont moins tumultueuses avec le temps, "non pas du tout", répond en plaisantant Mick Jagger. Le rockeur explique que "ce n'est pas difficile pour eux car ils l'ont fait pendant 55 ans". Mick Jagger estime qu'il faut se concentrer pour avoir de bonnes relations.



Concernant le jour où ils décideront d'arrêter les tournées, ce n'est pas encore au programme. "Je n'y ai pas pensé non, mais j'espère que nous pourrons continuer pour quelques années", assure le chanteur des Rolling Stones. En studio d'enregistrement le 2 décembre dernier, Mick Jagger assure travailler sur un nouvel album du groupe et pense retourner en studio après la tournée.

Des raretés prévues à Marseille

Cette tournée passera donc par Marseille le 26 juin prochain, une étape remplie de souvenirs pour Mick Jagger. Les Rolling Stones s'y étaient produits pour la première fois en 1966. "Je m'étais blessé sur scène, avec une chaise", se souvient le leader du groupe. "J'étais allé à l'hôpital, mais ce n'était pas très grave. J'avais juste un gros bleu", ajoute-t-il.



Mick Jagger promet en tout cas des chansons quasi-inédites pour le concert du Vélodrome. "C'est un bon exercice de chercher des chansons pas très connues. L'année dernière on a fait Dancing with Mister D, qu'on ne fait presque jamais sur scène", rappelle-t-il. "Il faut trouver les chansons que vous aimez, et si c'est bon, on les mettra dans le show", assure le rockeur.

