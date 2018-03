Axelle Red revient avec "Exil" : "J'ai de plus en plus de plaisir à écrire en français"

publié le 14/03/2018 à 11:17

C'est à mon sens son meilleur disque depuis Toujours moi, il y a près de vingt ans. Axelle Red est de retour avec dix nouvelles chansons et un son résolument plus pop. Après avoir revisité ses succès en acoustique il y a trois ans, l'artiste a pris le contrepied.



Pour ce nouvel opus, la chanteuse a notamment travaillé avec Dave Stewart du groupe Eurythmics et est partie s'installer plusieurs semaines sur les hauteurs de Los Angeles. Un environnement qui a directement influencé la couleur de ses nouvelles chansons. "Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment donné des ailes. [...] C'était très inspirant là-bas, en tout cas avec cette lumière".

Avec ce nouvel opus, Axelle Red se réconcilie aussi avec la langue française. Depuis des années, elle avait pris l'habitude d'écrire d'abord en anglais et ensuite de traduire ses textes. "J'ai de plus en plus de plaisir à écrire en français".

Le nouvel album d'Axelle Red intitulé Exil sort ce vendredi 16 mars. Elle chantera dans le Grand Studio RTL ce samedi à 15h.