Bob Dylan a finalement reçu son prix Nobel de littérature

publié le 02/04/2017 à 06:30

C'est la fin d'un long suspense. Après s'être vu décerner le prix Nobel de littérature en octobre dernier - une première pour un chanteur -, Bob Dylan a finalement reçu la célèbre distinction lors d'une rencontre à huis clos avec les académiciens suédois qui l'ont distingué pour sa poésie, samedi 1er avril.



Dans la soirée, Horace Engdahl, un des académiciens, a confirmé l'information à la chaîne de télévision publique suédoise SVT. Dans un premier temps, la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius, avait expliqué que "l'Académie suédoise et Bob Dylan sont convenus de se rencontrer ce week-end. Cela se fera en petit comité et dans l'intimité, et aucun média ne sera présent ; seuls Bob Dylan et des académiciens seront présents, conformément aux souhaits de Dylan".

"Aucun discours Nobel ne sera prononcé. L'Académie a de bonnes raisons de penser qu'une version enregistrée (du discours) sera envoyée à une date ultérieure", avait-elle aussi précisé à propos du discours de réception, qui peut aussi être une chanson, que doit prononcer chaque lauréat. À compter de la date de la remise du prix, le 10 décembre, les gagnants du prix disposent de six mois pour rendre cette "leçon Nobel", soit jusqu'au 10 juin.



Bob Dylan était présent à Stockholm à l'occasion de deux concerts organisés dans la capitale suédoise, samedi 1er et dimanche 2 avril, et qui marquent le coup d'envoi d'une tournée européenne à l'occasion de la sortie de son nouvel opus, un triple album de reprises de Frank Sinatra.