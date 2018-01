Petit bilan 2017 dans l'Heure du Jazz

publié le 07/01/2018 à 19:15

Pour commencer Raoul Midon qui sort une pépite environ tous les deux ans, et l'album qu'il nous a offert en 2017 "Bad ass and Blind" n'échappe heureusement pas à la règle.

Puis en 2017 Nat King Cole a souvent été à l'honneur, notamment avec l'album que lui consacre une des plus belles voix masculine du jazz actuel, Gregory Porter, avec "Nat King Cole and me" il rend hommage à celui qu'il considère comme son maître.

Puis une voix féminine a aussi repris Nat King Cole, Diana Krall avec sur son album "Turn up the quiet" une version de "L.O.V.E"

Il y a eu aussi un des albums les plus marquant de l'année, celui de Docteur John, enregistré lors d'un concert à la Nouvelle-Orléans, avec plein d'invités, de qualité comme Bruce springsteen, John Fogerty ou encore Mavis Staples.

Et encore quelques autres perles de 2017 pour bien entamer 2018

