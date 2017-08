publié le 31/08/2017 à 08:49

Nolwenn Leroy nous fait découvrir en avant-première les chansons de son nouvel album Gemme, attendu le 1er septembre. Cinq ans déjà après Ô Filles de l'eau, la chanteuse revient avec un sixième album, le plus abouti de sa carrière. Onze morceaux, un opus plus pop qu'Histoires Naturelles, plus vocal que son premier disque. "Ces gemmes sont les pierres à travers lesquelles passent la lumière. C'est une pierre qu'on va chercher au plus profond de la terre et c'est l'amour. Pour aimer, il faut sortir de l'ombre", explique Nolwenn Leroy au micro d'Yves Calvi.



C'est "la quintessence de tous mes albums", avait confié Nolwenn Leroy au micro de RTL au printemps dernier. Enregistré à Londres, ce Gemme est très "british" dans sa production. "J'avais envie de faire un disque lumineux dès le début. Lorsqu'on donne la vie, on a envie d'être optimiste en l'avenir", poursuit l'artiste.

Un album pour "surprendre"

Avec Gemme, Nolwenn Leroy s'éloigne des sonorités celtiques pour embrasser une pop lyrique, très aérienne ponctuée de gimmicks vocaux très accrocheurs. C'est l'audace qui fait la force de cet album. L'artiste poursuit sa route sans se répéter et sans dérouter pour autant. C'est une évolution bienvenue, une envie de modernité musicale et une affirmation aussi dans les textes.

"Chanter maintenant un autre refrain", chante l'artiste dans ce titre co-composé par le Breton Broken Back. Avec Gemme, la chanteuse co-signe tous ses titres et s'entoure de nouveaux artistes et productions. "C'était important de faire cet album qui est un peu la synthèse de mes albums précédents. J'ai pris mon temps. C'est ce besoin d'écrire mes propres chansons que je revendique sur Gemme. J'essaye de surprendre", explique Nolwenn Leroy.

Gemme est emprunt de légendes

Il y a une libération à tous les niveaux pendant l'écriture et l'enregistrement de l'album. "Ce qui s'est passé avec mes précédents albums m'a donné des ailes (...) J'ai essayé de faire le plus bel album de ma carrière", résume-t-elle. "Ma maman m'a beaucoup lu de contes de Bretagne et du monde entier. J'ai toujours été fascinée par ce petit monde caché et qui influence forcément mes albums. La pierre est un élément extrêmement important", poursuit Nolwenn Leroy dont l'album Gemme est emprunt de mystères et de légendes.



