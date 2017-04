Le charme d'Imany dans la première heure

publié le 24/04/2017 à 01:01



Descendue des podiums pour monter sur des scènes musicales, Imany nous berce avec sa voix rauque et ses musiques folk pop jazzy.C'est l'album "Talkin' Bout Revolution" de Tracy Chapman qui lui a donné le goût de la musique et l'influence est heureuse et visible.

Toujours coiffée d'un tissu élégant et coloré, elle a gardé de sa carrière de mannequin, une image travaillée et glamour, sans que cela ne nuise à ses chansons.

Connaissant un succès international, elle met sa notoriété au service de l'Association Endomind, pour sensibiliser le public à l'endométriose, mal peu connu mais courant, dont Imany est elle-même atteinte.

Imany permet de découvrir son album The Wrong Kind of War un peu partout en France jusqu'au début août sur différentes scènes et dans de nombreux festivals







La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Imany qui va évoquer ses débuts de mannequin à New York, sa première scène au Sentier des Halles et son implication dans l'Association Endomind

The wrong kind of war Imany

La playlist d'Imany

1 - Ben Harper - Diamonds on the inside

2 - Nirvana - The man who sold the world

3 - Queen - Bohemian Rhapsody

4 - Public Enemy - Don't believe the hype

> Imany - Silver Lining (Clap Your Hands)