De grandes envolées au violon, un refrain répétitif et des paroles en français faciles à retenir. Serait-ce la recette magique pour faire un tube qui se transmet de génération en génération ? C'est en tout cas celle qui a fait de J't'emmène au vent un titre devenu incontournable pour les soirées dansantes. DJs de mariage, d'entreprise ou de boîte, ils passent régulièrement ce classique de Louise Attaque, qui fête, en même temps que leur premier album, ses 20 ans le samedi 22 avril 2017.



Deux décennies après, J't'emmène au vent reste un "classique", un titre "cartouche", un "gold", dans le jargon du métier, c'est à dire une chanson qui "marche à chaque fois", assure Marks à RTL.fr, DJ événementiel chez Eavents. La dernière fois qu'il l'a programmée à sa tracklist, c'était... il n'y a pas plus longtemps que "le week-end dernier".

Depuis 1997, les paroles entêtantes signées des membres de Louise Attaque sont sur les lèvres des fêtards. Le DJ poursuit en expliquant qu'autant "des jeunes que des vieux", "90% de la piste connaît les paroles". Qui ne s'est jamais égosillé en reprenant fièrement "Allez viens, j't'emmène au vent, je t'emmène au dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas... Artificiel" ? Lionel, DJ en boîte à côté d'Angers, contacté par RTL.fr, confirme : "C'est toujours fédérateur, tout le monde la chante, ça met un climat".

Le moment propice pour la diffuser serait quand il y a un petit coup de mou à l'en croire. Souvent vers une heure du matin précise Lionel "pour relancer la soirée", même si ça dépend, "on la passe quand il y a un coup de mou, tout de suite les gens vont avoir le sourire". Parfois même pour "apaiser les esprits" en fin de soirée et éviter des échauffourées.

Un titre qui ne peut que rencontrer un succès certain à en croire les deux professionnels. "Ça a toujours l'effet escompté, on n'a pas de doute dessus", insiste le DJ en événementiel. "Elle perdure. Elle fonctionne et elle fonctionnera encore", ajoute le DJ en boîte. Selon eux, d'autres chansons sont comparables, vu leur effet en soirées, à J't'emmène au vent comme Lambé An Dro de Matmatah ou encore Alexandrie Alexandra, de Claude François. Des chansons indémodables.