publié le 22/04/2017 à 07:30

Près de 300 vinyles inédits ou en éditions limitées, des concerts jour et nuit, dont celui du groupe Divine Comedy à Paris, des showcases, des rencontres : le Disquaire Day célèbre sa septième édition française samedi 22 avril. Cette fête est aussi cruciale d'un point de vue économique pour les 240 disquaires indépendants français, répartis dans 90 villes.



Le chiffre d'affaires de cette journée équivaut à celui d'un mois de décembre pour les disquaires indépendants, selon le Calif (Club action des labels indépendants français) qui organise l'événement. Pour eux, le vinyle représente 75% du chiffre d'affaires, contre 25% en 2011. "Cette journée met les disquaires indépendants en avant. Alors qu'ils se font une faible marge sur les ventes, là c'est une vraie bouffée d'oxygène", explique le président du Calif, David Godevais. Alors qu'est-ce que le Disquaire Day ?

1. Le vinyle séduit de plus en plus

Au centre de cette journée, il y a le retour en force du vinyle. En France, en 2016, ce support a vu ses ventes faire un bond de 72% en volume par rapport à 2015. Impressionnant, d'autant que ces chiffres ne prennent en compte qu'une partie des ventes faites chez les disquaires indépendants.

Il y a encore dix ans, ces "galettes", alors ringardisées par le CD, se vendaient à un prix dérisoire ou finissaient à la poubelle. Né aux États-Unis en 2007, le Disquaire Day s'est installé comme une réaction à l'énorme part de marché conquise notamment par le numérique.

2. Des pépites à aller dénicher

Le Disquaire Day est le rendez-vous immanquable pour de nombreux collectionneurs. Cette année, environ 35.000 disques pressés pour l'occasion ont été envoyés chez les disquaires. Un an après sa disparition, David Bowie est la star de cette édition, qui propose deux vinyles exceptionnels du chanteur.



D'autres géants de la chanson sont également à l'honneur comme Pink Floyd, Bruce Springsteen ou encore Prince. Une version vinyle inédite du concert d'Iggy Pop à Londres en mai 2016 sera aussi disponible.



Du côté des artistes français, des valeurs sûres de l'Hexagone auront aussi leurs disques disponibles comme Miossec et la jeune garde montante : H-Burns, Théo Lawrence & The Hearts ou encore Piers Faccini.

3. Des concerts et des événements dans toute la France

Pour ceux qui ne sont pas très portés sur les vinyles, des événements accompagneront la journée, dont 27 Disquaire Day Nights dans toute la France. À Paris, un bus vintage de la RATP proposera un tour guide pour ne pas louper un seul disquaire. Des groupes et des DJs se produiront dans toute la France et il y en aura pour tous les goûts grâce aux nombreux artistes présents. L'occasion d'allez boire des verres en musique dans un établissement partenaire de l'événement.