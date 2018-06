publié le 12/06/2018 à 08:46

Yvette Horner a porté hauts les couleurs de la France. La célèbre accordéoniste à la coiffure orange est décédée lundi 11 juin à l’âge de 95 ans. "Elle n'était pas malade, a affirmé son agent, elle est morte des suites d'une vie bien remplie".





Sa carrière qui s’est étalée sur de sept décennies avait commencé en 1947. Yvette Horner a donné plus de 2.000 concerts et enregistré plus de 300 disques, qui se sont vendus à près de 30 millions d'exemplaires.

Cette musicienne virtuose, née en 1922 à Tarbes, avait fait ses premiers pas dans le théâtre des Nouveautés dont sa grand-mère était propriétaire. Yvette Horner a ensuite appris le piano, puis l'accordéon au conservatoire de Toulouse.

Dans les années 1950, l'artiste était devenue célèbre en participant à la caravane du Tour de France à onze reprises. Elle a été la première femme à remporter la Coupe du monde de l'accordéon.

