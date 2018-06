publié le 11/06/2018 à 16:42

Pour la 29e journée de grève contre la réforme de la SNCF, le trafic ferroviaire sera de nouveau perturbé ce mardi 12 juin. Il faudra compter 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2, et 3 Transilien sur 5. Seuls 2 Intercités sur 5 circuleront, et 50% des liaisons internationales seront assurées.



Le trafic sera plutôt homogène en région Île-de-France sur les lignes Transilien et RER. Du côté des TGV, la région Sud-est et les trains intersecteurs seront les plus touchés avec respectivement un train sur deux et un train sur 5.

L'intersyndicale CGT, Unsa, SUD et CFDT a appelé à une nouvelle journée de participation massive à la grève de mardi 12 juin. Baptisée "journée de la colère de cheminote", la journée de re-mobilisation voulue par les syndicats devrait avoir moins de succès que la précédente, organisée le 14 mai. Les conditions de trafic prévues pour mardi sont similaires à celles des derniers jours de grève.