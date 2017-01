Téléphone, Renaud, Vincent Delerm dans 100 % live

REPLAY - Tous les grands artistes français et internationaux sont passés sur la scène du Grand Studio RTL, retrouvez-les dans 100% live du dimanche 1er Janvier 2017.

par Ariane Spément , Claude Szigeti publié le 01/01/2017 à 16:01

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels.

La playlist de l'émission

TELEPHONE - Un autre monde - (1986) Les Insus sur scène au stade de France avec RTL en 2017

RENAUD - C'est quand qu'on va où - (live studio 22 Armentières en 1995)

SLIMANE - Adieu - (live grand studio du 9 Juillet 2016)

VINCENT DELERM - Tous les acteurs s'appellent Terence - (live grand studio du 15 Octobre 2016)

JEANNE CHERHAL - Amoureuse - (live grand studio du 29 Mars 2014)

OLYMPE - Born to die - (live grand studio du 31 Août 2013)

MICHEL DELPECH & BENABAR - Chez Laurette - (live Grand Rex 2007)

Le meilleur du grand studio, des enregistrements historiques

R.E.M. - Losing my religion - (live grand studio du 2 avril 1999)

NIKKI YANOFSKY - Something new - (live grand studio du 17 Mai 2014)

BEN HARPER - I shall not walk alone - (live grand studio du 21 Mai 2016)

> Ben Harper - Diamonds On The Inside

Ben Harper était l'invité d'Eric Jean-Jean. Pour Le Grand Studio RTL, il interprète le titre "Diamonds on the inside" en version acoustique, seul avec sa guitare.

Le live préféré de Pascal Obispo et de Patrick Bruel

Le live préféré de PASCAL OBISPO - Paul Mc Cartney - Let it be - (2003)

Le live préféré de PATRICK BRUEL - Stevie Wonder - Higher ground - (live 1995)

Les concerts à venir

Renaud vous donne rendez-vous le 4 janvier au parc des Expositions de Tours, Jeanne Cherhal le 6 janvier en concert à Saint-Ouen, Olympe le 7 Janvier à Amiens, Slimane le 5 Janvier au Mans et le 27 Janvier à la Cigale-Paris, Vincent Delerm le 30 Janvier Salle Pleyel-Paris.



Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.