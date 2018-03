publié le 28/10/2016 à 10:56

Le 29 octobre, cela fera 35 ans que Georges Brassens est mort. Seize comédiens français ont décidé de lui rendre hommage avec l'album Brassens sur parole(s). Un disque de reprise dans lequel les admirateurs du chanteur pourront retrouver plusieurs de ses plus grandes chansons, et redécouvrir ses textes : les arrangements ont été dépoussiérés avec talent et respect. Et pour cause : la direction artistique a été confiée à Louis Chedid. Valérie Bonneton a choisi de revisiter Chanson pour l'Auvergnat. Julie Depardieu, quant à elle, reprend Le Gorille. On retrouve enfin des hommages de Michel Bouquet ("Il n'y a pas d'amour heureux"), Jean-Pierre Darroussin, Michel Fau, Pierre Richard, Catherine Frot, André Dussolier... tous sont au générique de Brassens sur parole(s). L'album sort aujourd'hui, vendredi 28 octobre.



Dans un tout autre registre, il reste quatre jours aux auditeurs pour voter pour l'album RTL de l'année. 12 albums sont en compétition. Parmi eux, The Wrong Kind of War, d'Imany. Cette Française d'origine comorienne a signé l'un des cartons de cet été, Don't Be So Shy, remixé par deux DJ russes. Un énorme tube, qui a fait 172 millions de vues sur Youtube. En a découlé son deuxième album, sorti fin août. 12 morceaux qui naviguent entre folk, pop et soul, saupoudrés de rythmes africains.