La chanteuse a profité de l'exposition du Super Bowl pour dévoiler les dates de sa prochaine tournée mondiale, "Joanne World Tour". Une date est prévue à l'AccorHotels Arena de Paris.

Crédit : Matt Slocum/AP/SIPA Lady Gaga lance sa tournée mondiale avec une date à Paris

par Sylvain Zimmermann publié le 06/02/2017 à 13:11

Lady Gaga est toujours une performeuse incroyable. La diva pop l'a une nouvelle fois prouvé dimanche 5 janvier en livrant un show déchaîné, explosif et engagé d'un peu de plus de 13 minutes à la mi-temps du Super Bowl. Quelques mois après la sortie de son cinquième album studio, Joanne, timidement accueilli, Stefani Germanotta de son vrai nom a impressionné pour son retour sur scène devant près de 110 millions de téléspectateurs.



La pop star a profité de la formidable exposition de la grande finale de football américain, qui a vu la victoire des New England Patriots sur les Falcons d'Atlanta, pour lancer sa prochaine tournée mondiale. Trois ans après le ArtRave : The Artpop Ball et le Cheek to Cheek Tour avec le légendaire crooner Tony Bennett, la chanteuse repart sur la route. 48 dates de concerts sont déjà prévues à travers le monde, dont une date en France pour le moment : le 6 octobre à l'AccorHotels Arena de Paris.

Le Joanne World Tour débutera

le 1er août 2017 à Vancouver au Canada. Qu'attendre du nouveau show de la Mother Monster ? Sans doute plusieurs extraits de son dernier disque, notamment les singles Perfect Illusion et Million Reasons. Lady Gaga fera-t-elle la part belle à ses premiers tubes ? La star a interprété ses plus grands hits à la mi-temps du Super Bowl, avec 4 titres de The Fame Monster : Poker Face, Telephone, Just Dance et Bad Romance.

Les places de la nouvelle tournée seront mises en vente des places le 10 février.

