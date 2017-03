publié le 31/03/2017 à 23:52

Après 10 ans de silence, Jil Caplan revient avec son huitième disque Imparfaite. Découverte dans les années 90 avec son tube Tout ce qui nous sépare qui lui vaut d'ailleurs une victoire de la musique, Jil Caplan voit sa carrière décoller. Pendant ces dix années d'absence, l'artiste laisse pourtant la musique de côté en se consacrant au théâtre, à l'écriture d'un livre, à celle d'un scénario et fait même une tournée en Chine.



"J'ai également conçu deux disques que je n'ai pas aimés et que je n'ai donc pas sortis", confie Jil Caplan. Pour Imparfaite, elle s'entoure de Romane, guitariste de jazz manouche renommé, de Jean-Christophe Urbain, de Thomas Dutronc et de Benjamin Bioley. "Je voulais faire un disque cohérent, très personnel et très abouti artistiquement", détaille la chanteuse. "Je voulais des chansons intemporelles et j'ai écrit sur la musique de Romane", se félicite celle qui "ne vit que pour la musique".