Jil Caplan et l'actualité ciné de la semaine dans "Laissez-vous tenter"

Réouverture du Musée national des arts et traditions populaires

Sorties ciné et box-office du mercredi 8 mars

"De plus belle", "Kong : Skull Island"... Les sorties cinéma du 8 mars

publié le 08/03/2017 à 11:34

Cinéma

Dans l'actualité ciné de cette semaine, les sorties de De plus belle, Monsieur et Madame Adelman ou de Kong : Skull Island, mais aussi le point sur le box-office des sept derniers jours.

Florence Foresti et Mathieu Kassovitz à l'avant première du film "De Plus Belle" le 7 mars à Paris. Crédit : RACHID BELLAK/SIPA

Musique

Après 10 ans d'absence, Jil Caplan, l'interprète du tube Tout c'qui nous sépare, sortira vendredi un nouvel album à l'ambiance jazz manouche.

Jil Caplan à l'Olympia le en 2005 Crédit : VILLARD/SIPA

Art

Fermé au public depuis 2005, le Musée parisien des arts et traditions populaires va bientôt renaître sous l'impulsion de Bernard Arnault et LVMH, après douze ans d'abandon et de désaccords.

Bernard Arnault le 5 septembre 2012. Crédit : AFP

