Jean-Jacques Debout fait sa Première Heure

publié le 04/12/2017 à 08:33



Jean-Jacques Debout c'est soixante ans de carrière, des centaines de chansons pour les plus grands, inventeur du spectacle musical pour enfants, il a une vie bien remplie qu'il continue à remplir. Les Aventures Fantastiques de Marie Rose tournent depuis plusieurs mois avec succès, permettant à Chantal Goya d'émerveiller les enfants de ceux qu'elle avait enchanté, il sera donné le 9 décembre au théâtre d'Anzin et le 17 à Graveline.

Il travaille au retour du Soulier qui vole, en 2019, soit presque 40 ans après sa création

Il a aussi sorti un album hommage à Jean Gabin, on il reprend quelques titres du monstre sacré du cinéma



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Jean-Jacques Debout qui se confie au micro d'Eric JeanJean

