Benjamin Biolay fait sa Première Heure

Cette nuit, dans la première heure, BENJAMIN BIOLAY va évoquer toute son actualité, son rôle de jury dans l'émission de la Nouvelle Star programmée sur M6 à partir du 1er Novembre, ses prochains concerts, son nouveau single Encore Encore, sans oublier le cinéma. Une actualité très chargée pour BENJAMIN BIOLAY dont le dernier album Volver fait partie de la sélection des albums de l'année RTL.



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Benjamin Biolay qui se confie au micro d'Eric JeanJean

La playlist de Benjamin Biolay

1 - BENJAMIN BIOLAY et CHIARA MASTROIANNI - ENCORE ENCORE

2 - CALLE 13 - LATINO AMERICA

3 - ORELSAN & IBEYI - NOTES POUR TROP TARD

4 - J.BALVIN & PHAREL WILLIAMS & BYA & SKY - SAFARI

5 - ETIENNE DAHO - LES FLOCONS DE L'ETE

