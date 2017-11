Gérard Pont fait sa Première Heure

publié le 13/11/2017 à 01:01









Gérard Pont voulait être journaliste et était fasciné par le monde du spectacle et la scène. Petit à petit de l'organisation de concert, à la fondation d'un des premiers festivals français en 1978, Elixir à Irvillac, une sorte de Vieilles Charrues avant l'heure. Depuis le petit organisateur de concert est devenu grand. Il a succédé à Jean-Loup Foulquier pour diriger les Francofolies de la Rochelle, et il est à la tête de Morgane, une importante société de production audio-visuelle. Le gamin de 15 ans qui se cachait pour regarder comment fonctionnait un car régie de la télévision de passage dans sa petite ville, a réalisé au-delà de ses rêves.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Gérard Pont qui se confie au micro d'Eric JeanJean

Elixir, l'histoire du premier grand festival français Crédit : Coop Breizh

La playlist de Gérard Pont

Jimmy CLIFF - Many Rivers to cross (live)

The CLASH - London calling

The LORDS OF THE NEW CHURCH - Russian roulette

Alain BASHUNG - La nuit je mens

The CURE - Close to me