Ours fait sa Première Heure

publié le 20/11/2017 à 01:01











Ours pas le temps d'hiberner avec toutes ses activités, son nouvel album, Pops, est sorti en octobre. Il a aussi participé à la composition du Soldat Rose 3 qui sort cette semaine et est présenté mercredi et jeudi sur la scène de l'Olympia.

Le fils cadet d'Alain Souchon c'est fait un surnom, finalement le talent se transmet peut-être

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Oursqui se confie au micro d'Eric JeanJean

La playlist d'Ours

1 – LE SOLDAT ROSE – GAETAN ROUSSEL – LE CONTROLEUR QUALITé

2 – THE BEATLES – BLACK BIRD

3 – OURS/PAULINE CROZE – AU CINEMA

4 – IAM – DANGEREUX

5 – ETIENNE DAHO – HEURES HINDOUES

6 – ANGELE – LA LOI DE MURPHY