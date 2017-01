Francis Cabrel et James Blunt dans le Stop ou Encore du 28 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 28 janvier 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 27/01/2017 à 12:18

Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Francis Cabrel, avec notamment un extrait de son dernier album "In extremis", mais aussi son célèbre tube "L'encre de tes yeux"... Place ensuite à James Blunt, avec son tout nouveau single "Love me better", qui annonce la sortie de son prochain album "The Afterlove" le 24 mars 2017. Sa tournée européenne passera par le Zenith de Paris le 7 novembre 2017... Votez également pour Patrick Fiori et écoutez ainsi son duo avec Jean-Jacques Goldman "4 mots sur un piano" A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister à la 42ème cérémonie des Césars, salle Pleyel à Paris et dormez dans un hôtel 4* "Relais du silence Tuileries". A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Francis Cabrel - "À chaque amour que nous ferons"

Crédit : CREDIT PHOTOS: FRED BUKAJILO ABACA PRESS POUR RTL James Blunt dans Le Grand Studio RTL

Crédit : Crédit photo : Fred Bukajlo ABACA PRESS POUR RTL Patrick Fiori dans Le Grand Studio RTL

Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.