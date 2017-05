La chanteuse québécoise Isabelle Boulay revient avec un 15e album

publié le 19/05/2017 à 01:35

Isabelle Boulay n’est pas vraiment du genre à chômer. À 45 ans, la chanteuse la chanteuse sort son quinzième album ce vendredi 19 mai, et ce en 20 ans de carrière. Pour réaliser En Vérité, la chanteuse s’est appuyée sur son complice habituel, Benjamin Biolay. "On se connaît depuis qu’on a 25 ans", explique-t-elle pour évoquer cette amitié qui dure depuis une vingtaine d’années. C’est la cinquième fois qu’ils collaborent pour un album.



Mais la chanteuse s’est entourée de nombreux autres comparses pour cet album. Le premier titre dévoilé de En Vérité, Souvenir, a par exemple été composé par La Grande Sophie, et Un garçon triste par Carla Bruni. Parmi les grandes influences musicales qui l’ont inspiré pour cet album, elle cite pêle-mêle "la chanson folk, country et la chanson sud-américaine".