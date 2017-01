Isabelle Boulay et Jane Birkin, de retour avec un nouvel album au printemps

Deux ans après le succès de son album hommage à Serge Reggiani, la chanteuse québécoise revient avec un disque de chansons originales.

> Isabelle Boulay et Jane Birkin sortiront un nouvel album en mars 2017 Crédit Image : RTL.fr Crédit Média : Anthony Martin

par Anthony Martin publié le 13/01/2017 à 11:23

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'année du retour pour Isabelle Boulay. Le premier extrait de ce disque, une nouvelle fois entièrement réalisé par Benjamin Biolay, avec qui elle travaille depuis 17 ans, s'appelle Un souvenir. Un titre écrit et composé par la Grande Sophie. L'album s'appellera En vérité, il sortira le 31 mars, avec des chansons signées Raphaël, Cœur de Pirate, mais aussi un morceau de Carla Bruni et Julien Clerc, Un garçon triste. Isabelle Boulay reprendra aussi Les mains d'Or de Bernard Lavilliers. Et elle sera en concert en fin d'année en France, dès le mois d'octobre.



Autre album attendu en mars prochain, celui de Jane Birkin qui, une fois encore, célébrera la musique de Serge Gainsbourg. La chanteuse sortira le 24 mars un album intitulé Birkin Gainsbourg, le symphonique. Elle reprendra les chansons de son mentor, accompagnée cette fois par un orchestre symphonique, dont La Javanaise.



Jane Brikin entamera une nouvelle série de concerts avec un orchestre symphonique, dès le mois de février en tournée, qu'elle démarrera à Rennes, Brest, et Vannes, dans cette Bretagne qu'elle adore, et où elle vit une partie de l'année.