VIDÉO - Muse dévoile le clip explosif de "Dig Down", un single impétueux

MUSE - Dig Down [Official Music Video]

publié le 18/05/2017 à 18:12

Muse sort l'artillerie lourde. Matthew Bellamy et sa bande font leur grand retour avec Dig Down, dévoilé ce jeudi 18 avril, premier extrait de leur huitième album à venir. Deux ans après la sortie de leur dernier opus, Drones, les Britanniques avaient annoncé sur leur page Facebook, le 11 mai dernier, la sortie imminente de ce premier single. C'est désormais chose faite puisque le clip de Dig Down vient d'être dévoilé.



Le groupe signe ici un titre langoureux et sombre, dans lequel on reconnaît forcément la voix du leader charismatique de Muse, agrémenté, pour les refrains, de chœurs et de longs riffs de guitare. Un morceau qui ne marque pas par son originalité, reprenant les mêmes ingrédients qui ont fait le succès du groupe depuis les années 90. Quant au clip, très sombre, il n'est pas sans rappeler Kill Bill de Quentin Tarantino.

Un mini-film d'action avec un commando armé

On découvre une jeune femme blonde, à qui on a greffé une jambe artificielle, armée et luttant pour sa vie et tentant d'échapper aux griffes d'un commando armé. Le fil conducteur de ce mini-film d'action, ce sont toutes ces télévisions, dans lesquelles on distingue un Matthew Bellamy grimé en Max Headroom, personnage tyrannique emblématique de la télévision britannique. Un clin d’œil critique au monde de l'audiovisuel et des médias ?

La pochette de "Dig Down", le nouveau single de Muse Crédit : Warner Bros