Indochine : découvrez la nouvelle coiffure de Nicola Sirkis.. Blond

publié le 11/02/2018 à 00:03

Nicola Sirkis aime surprendre, déjouer les pronostics, être là où on ne l'attend pas. En général, il s'agit d'un nouveau titre, d'une mise en scène à couper le souffle. Mais lors du premier concert de la nouvelle tournée d'Indochine, à Épernay, le 10 février, le chanteur a surpris tout le monde en déboulant sur scène avec une nouvelle coiffure ! Fini les cheveux noirs corbeau en bataille, faussement négligés. Nicola Sirkis affiche désormais fièrement une coiffure blonde, laissant apparaître des racines noires. Cela fait un peu bizarre de le voir parcourir la scène avec les cheveux peroxydés.. C'est une petite révolution.



La chevelure du chanteur d'Indochine fait aussi partie de la légende du groupe. Elle est immédiatement reconnaissable, caractéristique du personnage de Sirkis. L'artiste a donc décidé de faire table rase du passé. À tel point que certains fans ont mis plus de deux chansons pour s'y faire. "J'ai mis plus de deux chansons à me rendre compte que c'était vraiment lui', confiait une fan de la première heure.

Oh. My. God. Nicola Sirkis s'est teint les cheveux en blond. Ceci n'est pas une blague. ¿ #Indochine pic.twitter.com/WLuYCauCeU — Ritz (@RitzAuLait) 10 février 2018

Pour cette tournée, le chanteur d'Indochine a décidé d'être tourné vers le futur avec un show lumineux, dansant, généreux. Loin de l'univers visuel sombre du "Black City Parade Tour". Quand on connaît le souci qu'apporte Sirkis à chaque détail, son perfectionnisme.... Même changer de coiffure n'est pas anodin.