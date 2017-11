Indochine en lice pour l'Album RTL de l'année avec "13"

publié le 02/11/2017 à 11:55

Peut-on être heureux, alors que l’apocalypse veille au grain ? Non seulement nous le pouvons. Mais à écouter 13 d’Indochine, nous le devons ! N’espérez toutefois pas un album à la positive attitude exacerbée.



Comme toujours, le groupe propose des morceaux à la fois faussement naïfs, sombres et engagés. La vie, la mort, les affres du temps et même la politique… Le groupe ne badine pas avec les thèmes qui ont constitué sa légende.



Résolument électro (il suffit d’écouter Karma Girls pour s’en convaincre), la galette est un exemple rare d’homogénéité. Chaque titre sonne comme un hit susceptible de passer en boucle sur les ondes et de rejoindre la longue liste des singles à succès. Résulte ainsi un album paré pour nous faire réfléchir mais aussi danser. 13 est de ces disques taillés pour faire trembler les stades. On ne nous y trompera pas, et surveillons déjà les billetteries..