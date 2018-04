publié le 18/04/2018 à 12:38

La bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday est loin d'être terminée. Vendredi 13 avril, la justice a validé le gel des biens immobiliers français de Johnny Hallyday, mais n'a pas autorisé de droit de regard sur l'album posthume que demandaient Laura Smet et David Hallyday, les aînés du chanteur.



Une prochaine audience a d'ores et déjà été fixée et vise cette fois-ci à établir "le calendrier de la procédure devant établir la validité du testament californien" du chanteur, explique Le Figaro. L'audience aura lieu le 24 mai prochain, et se déroulera à huis clos au tribunal de grande instance de Nanterre.

À moins que ne soit trouvé d'ici là un accord entre Laeticia Hallyday d'un côté et Laura Smet et David Hallyday de l'autre. Invité sur RTL le 16 avril dernier, l'un des avocats de la fille de Johnny Hallyday, Me Emmanuel Ravanas, a ainsi affirmé que les deux aînés du chanteur étaient "prêts à un arrangement" avec leur belle-mère. L'avocat souhaite que d'ici le 15 juin, date d'anniversaire de Johnny, les deux camps aient trouvé "un point d'équilibre".