Santiags aux pieds et bagues au doigts, ils sont plus de 800 à être venus pleurer leur idole. Six mois après le décès de Johnny Hallyday, ses fans se sont retrouvés à l'église de la Madeleine (Paris), où les funérailles du chanteur avaient été célébrées le 9 décembre dernier.



Pour l'occasion, l'organiste a changé de répertoire et joue Retiens la nuit entre le Notre Père et l'Hallelujah. De quoi serrer le cœur des fans. "C'est trop fort pour pouvoir croire qu'il n'est plus là", confie l'un d'entre eux, les larmes dans la voix. "Il y a une partie de moi qui s'est arrêtée. C'est mon deuxième papa", ajoute-t-il.

Pendant l'office, un sosie de Johnny se lève et se dresse seul face à l'autel. D'autres s'agenouillent devant la photo du chanteur. Comme Annie, qui a posé des jours de congés tous les 9 du mois, date à laquelle une messe est célébrée en l'honneur du chanteur. "C'était une pièce essentielle de ma vie. À chaque fois que je viens à Paris, j'ai besoin de rentrer ici pour sentir sa présence. Il est là. C'est ma dose, il le faut", explique-t-elle.

Une messe retransmise sur écrans géants

Le père Horaist, qui officie, reste bouchée devant une telle ferveur. "Les gens viennent exprès, et on voit encore beaucoup d'émotion. Il se dégageait de cet homme des qualités de cœur qui ne trompaient pas, certainement", analyse-t-il.



La prochaine messe aura lieu le 15 juin, date anniversaire du chanteur. Mais la Madeleine est trop petite pour Johnny : des écrans géants retransmettront la cérémonie en direct.