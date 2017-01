Rone, virtuose français de l'électro, a offert le 15 janvier un concert unique à la Philharmonie de Paris. Un pari audacieux pour un résultat plutôt timide.

Alain Damasio, auteur de science fiction rendu célébre par son ouvrage "La Horde du Contrevent", récité des textes en musique. Crédits : Camille Kaelblen / RTLnet | Date : voir la galerie

par Camille Kaelblen publié le 15/01/2017 à 03:55

Faire entrer l'électro dans le nouveau temple parisien de la musique classique : d'emblée, le pari était risqué. Le 12 janvier, le DJ français Rone a pourtant décidé de le relever en investissant la Philharmonie de Paris pour un concert unique. Le résultat : un spectacle carré, mais un peu trop propret.



Erwan Castex, alias Rone, était pourtant le candidat tout trouvé pour marier musique classique et électro. Ce parisien de 36 ans a su créer un univers musical puissant, truffé de sonorités oniriques. Artiste touche-à-tout, il puise sa créativité dans tous les styles musicaux. Y compris dans la musique classique, dont il explique être un grand amateur.



Sans surprise, donc, les places se sont vendues comme des petits pains. Un DJ chez les classiques ? Sacrée révolution ! Certes, en avril 2016, la Philharmonie de Paris avait déjà accueilli un concert de John Cale en hommage au groupe de rock Velvet Underground. L'électro, elle, attendait toujours de recevoir ses lettres de noblesse.

Un public jeune assis en tailleur

Et pour accueillir ce concert pétri de promesses d'éclectisme, la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris a troqué ses lumières chaudes et ses boiseries contre une ambiance de club, électrique et sophistiquée. La grande estrade où se situe habituellement l'orchestre a été retirée pour laisser place à une immense fosse, dans laquelle les spectateurs s'amassent.



La plupart d'entre eux sont jeunes, très jeunes. Certains, pour passer le temps, s'assoient en tailleur par terre. On en oublierait presque qu'on est à la Philharmonie de Paris sans le ton impératif d'un des ouvreurs de la salle, qui s'adresse à un jeune couple : "Non, vous n'entrez pas avec vos boissons dans la salle".



La salle n'est qu'à moitié remplie lorsque le concert débute. Pile à l'heure. En guise d'introduction, le trio à cordes Vacarme, composé des violonistes Carla Pallone et Christelle Lassort et du violoncelliste Gaspar Claus, fait glisser ses archets en des notes dissonantes, vaguement inquiétantes. Difficile d'imaginer comment ces sons disloqués vont pouvoir s'associer avec les sonorités mélodieuses de Rone.



Celui-ci entre en scène au bout de longues minutes. Minuscule au milieu de ses énormes synthétiseurs, il met en branle ses machines. Les basses se mettent à cracher tandis que les petites ampoules qui tapissent la scène inondent la salle de lumière bleue : le spectacle peut enfin commencer.

Dans la salle, certains commencent à danser. La plupart, pourtant, semblent hésitants. Est-ce le lieu qui intimide ? Ou bien les intermèdes, trop longs, qui coupent l'élan et empêchent le lâcher prise ? Les morceaux ont beau, en effet, être parfaitement maîtrisés, il y manque bel et bien ce grand souffle qui parcourt habituellement les sets du DJ français. Peut-être, aussi, est-ce à cause de ce son si propre, si éloigné des sonos des festivals et des autres salles de concert.



Pendant deux heures, Rone enchaîne ses plus grands succès mais la timidité de la performance ne s'estompe pas. Cet univers musical et visuel original auquel il nous a habitués, le DJ ne semble pas l'assumer entièrement. Et cela se ressent : dans les balcons, les spectateurs, assis, restent figés. Loin d'être brisées, les barrières entre le monde de l'électro et de la musique classique sautent aux yeux.



La prise de risque, cependant, est louable. En s'entourant de nombreux invités - le chanteur François Marry, du groupe de pop britannique Frànçois and the Atlas Mountains ou encore l'auteur de science fiction Alain Damasio - Rone a voulu offrir à ses spectateurs un show expérimental, une performance mi-improvisée qui contraste avec la maîtrise d'un concert classique. Le pari est à moitié tenu : le show était bien unique. Mais inoubliable, rien de moins sûr.