Gaëtan Roussel et Rachida Brakni sortent "Accidently Yours", un album aérien

publié le 12/04/2017 à 09:58

Un peu plus d'un an après la sortie du quatrième album de Louise Attaque, Gaëtan Roussel, le leader du groupe est de retour au rayon disques. Le chanteur revient non pas en solo mais en duo avec la comédienne Rachida Brakni. Ils ont choisi le nom de Lady Sir et publient le 14 avril Accidently Yours, leur premier album. Enregistrées entre Paris et Lisbonne, ces dix chansons forment un ensemble élégant et l'écrin est acoustique. Gaëtan Roussel et Rachida Brakni ont écrit à quatre mains ces morceaux, entourés de quelques complices comme le guitariste Philippe Almosino.



Tout a démarré il y a quelques mois quand Rachida Brakni terminait son premier film de réalisatrice, De sas en sas, sorti fin février. "Le duo Lady Sir s'est formé un peu par accident, par hasard. Gaëtan m'a aidé pour mon film avec une chanson pour le générique de fin et il m'a proposé Accidently Yours et je lui ai demandé s'il m'inviterait à chanter ce titre", explique Rachida Brakni. "Nos voix donnaient l'impression qu'elles ne faisaient qu'une et c'est cela qui nous a plu", poursuit Gaëtan Roussel.

Cet album est comme un moment suspendu, une bulle d'oxygène. Rachida Brakni Partager la citation





En effet, on peut vraiment parler d'alchimie à l'écoute de ce premier album. Lady Sir fredonne en anglais, en français et même en arabe.Trois langues qui étaient déjà présentes sur le premier album de Rachida Brakni paru il y a cinq ans. Le duo a réussi à créer une ambiance pop-folk où le chant est susurré, léger, semblable à celui d'une ritournelle ou d'une berceuse. Ce qui donne au disque un côté très aérien. "On avait envie de faire de jolies mélodies", résume le leader de Louise Attaque. Pour Rachida Brakni, cet album, c'est comme "un moment suspendu. C'est juste tout d'un coup proposer une bulle d'oxygène".

Lady Sir a déjà prévu de donner quelques concerts : au Printemps de Bourges, la semaine prochaine, à Nîmes le 24 mai, aux Nuits de Fourvière le 9 juillet ou encore aux Francofolies de la Rochelle le 12 juillet.