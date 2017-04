publié le 11/04/2017 à 10:14

Dans un mois quasiment jour pour jour, la jeune Alma défendra les couleurs de la France au concours de l'Eurovision à Kiev, en Ukraine. Depuis deux semaines, la chanteuse fait la tournée des capitales. Une tournée pour convaincre en amont de la finale qui se déroulera le 13 mai prochain. Le concours de l'Eurovision ne se joue pas qu'en trois minutes sur une scène. Mais, patiemment et méthodiquement. Alma a ainsi rencontré une trentaine de ses concurrents en Israël. Et contrairement à une présidentielle, à l'Eurovision, les candidats s'entraident.



"Je trouve que l'Eurovision, c'est un peu une campagne politique et je fais des vidéos avec les délégations des autres pays. Par exemple, je vais faire une petite vidéo avec la candidate polonaise pour qu'elle la partage sur ses réseaux sociaux et les gens pourront découvrir ma chanson. C'est une opération séduction des autres pays", explique Alma au micro de RTL.

Depuis l'an dernier, des fans organisent à l'étranger des concerts en forme d'introduction à l'Eurovision. Alma est ainsi allée chanter son titre Requiem à Londres, Amsterdam et samedi prochain elle sera à Madrid. En quatre étapes, elle accordera plus d'une centaine d'interviews aux médias locaux. Une tournée que l'artiste de 28 ans vit aussi comme un entraînement pour la finale. "Je vais avoir l'opportunité et la chance de faire ma chanson quatre fois, devant quatre publics différents, ce qui me permet d'apprivoiser ma chanson avec le petit côté du refrain en anglais. Je découvre que l'Eurovision, c'est une grande famille", poursuit l'artiste.

De premiers résultats satisfaisants pour Alma

Au-delà de la musique, c'est aussi une tournée politique et diplomatique. Sachant qu'en France, nous ne pourrons pas voter pour Alma. Il faut donc aller chercher les voix à l'étranger. Dans chaque ville, la chanteuse a un planning de ministres. Un agenda peaufiné par Edoardo Grassi, le nouveau chef de la délégation française depuis l'an dernier : "Ce qui a changé, c'est que j'ai pensé l'Eurovision non pas une émission de télévision, mais comme une vraie campagne politique. Le ministre des Affaires étrangères est très actif. On a de nombreux rendez-vous dans les ambassades", explique-t-il.

9H @LVT_RTL Comment @AlmaOfficiel travaille à sa victoire à l'étranger avec une tournée inédite ? Reportage à Tel Aviv pic.twitter.com/GO1woNjjFC — Steven Bellery (@StevenBellery) April 11, 2017

Et cette tournée montre déjà des premiers résultats. Alma a gagné plus de 7.000 abonnés sur le réseau Instagram. "On a encore beaucoup de travail, mais ce sont des petites étapes qui marquent des points pour la presse, pour qu'on ait une bonne image", conclut Edoardo Grassi.



Le résultat final sera donc dévoilé le 13 mai prochain. En attendant, Alma a révélé à RTL qu'elle sera accompagnée sur scène par trois choristes. Elle réfléchit à une scénographie assez épurée avec quelques mouvements et pourquoi pas un peu de danse.

> Alma - Requiem (Clip officiel) Durée : | Date : 11/04/2017