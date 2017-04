publié le 11/04/2017 à 10:10

Un inventaire, pour reprendre le titre d'un de ses poèmes les plus célèbres, impressionnant. Jacques Prévert, né en 1900, ne viendra à la poésie, l'écriture au sens stricte, qu'après la Seconde Guerre mondiale. Paroles, son premier recueil date de 1946.



Il n'empêche que ce que Prévert appelle "des expédients" ont déjà fait de lui avant-guerre un artiste considérable. Il a été scénariste et dialoguiste de chefs-d'œuvre du cinéma français : Drôle de drame, Le Quai de brumes, deux films de Marcel Carné avec qui Prévert connaît une collaboration artistique exceptionnelle. Ensemble, ils signent également Les Visiteurs du soir, Le Jour se lève, Les Enfants du Paradis. Jacques Prévert est aussi le scénariste du premier grand film français d'animation, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault.

C'est donc après la guerre que Prévert a publié son premier recueil de poésie, Paroles, qui, 40 ans après sa mort, fait toujours sa popularité dans les salles de classe, avec des textes archiconnus : Inventaire et son fameux raton laveur, devenu une expression courante, on parle d'un inventaire à la Prévert pour désigner une énumération sans queue ni tête. Il y a aussi Le Cancre, Pour faire le portrait d'un oiseau ou encore l'iconoclaste Pater Noster de l'indécrottable anticlérical Jacques Prévert.

500 textes devenus des chansons

Jacques Prévert a fait descendre la poésie dans la rue. Une littérature populaire, accessible à tous, parfois critiquée, méprisée par certains intellectuels. Mais qui a fait le bonheur des chanteurs et des musiciens ! On ne compte plus les poèmes mis en musique, presque tous par Joseph Kosma. On estime à 500 les textes de Prévert devenus des chansons et il est réducteur de ne voir chez lui qu'un poète pour enfants. Prévert a toujours été un homme engagé, son œuvre en est le reflet, anticlérical, on l'a déjà dit, progressiste, pacifiste dans le bouleversant Barbara.

> Jacques Prévert - Les Feuilles Mortes Durée : | Date : 11/04/2017

Et puis il y a Les Feuilles mortes, encore du Prévert. Une œuvre exceptionnelle à plus d'un titre, c'est la seule fois où Prévert a écrit un texte pour une musique déjà existante, encore de Kosma, et c'est la chanson de Prévert la plus diffusée dans le monde, plus de 600 interprétations de Cora Vaucaire à Bob Dylan en passant par Yves Montand ou encore Iggy Pop. Toutes ces versions figurent dans un superbe coffret de 3 CD, Jacques Prévert, ces chansons qui nous ressemblent aux éditions Jacques Canetti.



Si vous voulez lire ou relire Prévert à l'occasion des 40 ans de sa disparition, un autre coffret réunit en deux volumes ses œuvres complètes à la Pléiade. À signaler encore une biographie, Jacques Prévert, inventaire d'une vie chez Découvertes Gallimard et toujours chez Gallimard, un superbe album Paris Prévert de Danièle Gasiglia-Laster consacré au lien intime que le poète entretenait avec la capitale.