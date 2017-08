publié le 08/08/2017 à 00:19

C'est un des rendez-vous incontournables de l'Hexagone. L'édition 2017 du Festival Interceltique de Lorient a débuté vendredi 4 août en Bretagne, pour la 47ème année consécutive. Rassemblement très intimiste dans un premier temps, le Festival a acquis une certaine renommée à la fin des années 1990. Il est devenu un des festivals français les plus importants par son nombre de visiteurs, jusqu'à 800.000 personnes en 2010.



Son influence est importante dans plusieurs domaines, qui vont au-delà de la culture, il touche directement le territoire ainsi que l'économie de la ville. Si le Festival Interceltique de Lorient est connu pour sa programmation musicale, il est aussi réputé pour ses spectacles de danses. Il se tient cette année jusqu'au dimanche 13 août 2017, avec plus de 4.500 musiciens et chanteurs, pour des spectacles le jour et la nuit.

1. L'Écosse est à l'honneur

Depuis 1994, une nation celte est mise à l'honneur chaque année pendant toute la durée du Festival. La Galice avait ouvert la voie, suivie par l'Écosse, l'Irlande et le Pays de Galle. L'Écosse est à la tête de l'édition 2017 pour la troisième fois en 23 ans après l'avoir été en 1995 et en 2007. Le pays invité par le Festival dispose d'un espace qui lui est propre mais qu'il doit organiser et financer par ses propres moyens.

Les organisateurs du Festival ont décidé de mettre à l'honneur les nations celtes qui sont "une partie de la mémoire de l'Europe", comme ils l'écrivent sur leur site internet. Pour la 47ème édition, l'Écosse anime plusieurs soirées avec des Pipe Bands et des sonneurs de cornemuses, accompagnés de jeux de lumières et de projections vidéos. Des groupes comme Blazin' Fiddles, Breabach et Elephant Sessions seront présents cette année.

2. La tradition de la grande parade

La Grande parade des nations celtes est un des événements les plus attendus de la grande parade. Pour l'édition 2017, elle réunit plus de 3.500 artistes, sur un défilé long de 1.400 mètres. Les musiciens, chanteurs et danseurs parcourent les rues de la ville en costumes traditionnels, pendant quatre heures et toujours le premier dimanche du Festival. Chaque année, environ 65.000 personnes assistent à cette Grande parade.

> La Grande Parade du Festival Interceltique de Lorient 2014

3. De la musique, mais pas seulement

Si le festival met à l'honneur des artistes celtes de différents pays, il réunit aussi les spectateurs autour de spectacles, d'ateliers découvertes et d'initiatives. L'éco festival, autour du développement durable et solidaire, est possible grâce à une équipe de 60 bénévoles, qui accompagnent les participants et les sensibilisent au tri sélectif, à la prévention des risques en milieu festif et à l'accompagnent des personnes en situation de handicap.