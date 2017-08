publié le 06/08/2017 à 19:58

Chaque année depuis 47 ans, des milliers de personnes se pressent pour écouter la musique des binious et des bagadoù. Jusqu'au 13 août, le Morbihan célèbre le 47e festival interceltique, à Lorient. Un rassemblement autour des musiques celtiques européennes de tous les différents pays qui appartiennent à cette culture. 4.500 artistes sont présents cette année, plus de 200 concerts et de nombreuses festivités sont prévues. "Le noyau dur, c'est la musique, mais il y a aussi le cinéma, l'art contemporain, des conférences... Et surtout, le partage !", déclare le directeur du festival depuis 2007, Lisardo Lombardia.



Après l'Australie en 2016, c'est au tour de l'Écosse de devenir l'invité d'honneur. "C'est le pays fidèle parmi les fidèles", explique Lisardo Lombardia pour justifier le choix du pays. Même si les musiques celtes existent depuis la nuit des temps, ce festival n'est pas pour autant un retour vers le passé. "C'est un festival de création. Nous sommes fiers de nos origines, mais nous avons beaucoup plus d'avenir que de passé", rétorque le directeur. En effet, de nombreux jeunes joueurs participent au festival et la musique électro a autant sa place que la musique classique, ou celtique.