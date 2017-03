publié le 24/03/2017 à 15:23

Chuck Berry est mort et l’annonce de sa disparition s’est propagée comme un éclair dans le monde entier samedi 18 mars, aux alentours de 23h.

L’auteur de Johnny B. Goode avait 90 ans, et rien ne laissait présager qu’il allait nous quitter si rapidement. Le musicien a été retrouvé inanimé chez lui dans sa maison du Missouri. Il laisse un héritage immense à la musique. On dit que c’est lui qui a inventé le rock and roll.



Les artistes anglais et américains des années 60, lui ont tous, un jour ou l’autre, emprunté une chanson.

La liste est longue de ceux qui lui doivent beaucoup : The Rollings Stones, The Beatles, The Animals, The Kinks, The Pretty Things, Simon & Garfunkel, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen, et même Elvis ! (pour n’en citer que quelques-uns).

Bruce Springsteen, les Stones ou encore Johnny Hallyday, de nombreux artistes ont rendu hommage à Chuck Berry lorsque la triste nouvelle est tombée.

Chuck Berry was rock's greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock 'n' roll writer who ever lived. — Bruce Springsteen (@springsteen) 18 mars 2017

Pendant deux heures, Georges Lang vous propose de découvrir un peu mieux celui que l’on surnommait "Crazy Legs" car son Duck Walk (pas de canard) si caractéristique lui aura permis de traverser toutes les grandes scènes de la planète, devant un public qui en redemandait.

Découvrez donc la longue biographie et la toute aussi longue discographie de Chuck Berry qui, le jour de son 90ème anniversaire en octobre 2016, annonça qu’il allait nous offrir un nouveau disque. (Il n’était pas retourné en studio depuis 1979 !). Cet album, il l’a enregistré à Saint-Louis, il s’appelle tout simplement Chuck.

Vous entendrez à la fin de cette Saga-Hommage le 1er single Big Boys, en attendant de découvrir les 9 autres titres le 16 juin 2017.