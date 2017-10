Tim Dup ou le renouveau de la chanson française

publié le 25/10/2017 à 11:43

C’est l’un de nos coups de cœur de l’automne. Il a 22 ans, seulement. Tim Dup sort vendredi 27 octobre un premier album enchanteur, Mélancolie heureuse. Timothée Duperray – à l’état civil - pourrait même être la révélation masculine de l’année.



Du Printemps de Bourges, prestigieux festival dont il a fait l’ouverture en avril dernier, à l'album Barbara d'Alexandre Tharaud, Tim Dup a pris son temps. Ses 14 morceaux sont d'une grande élégance. Sa poésie citadine se fracasse à son phrasé singulier entre rap et chanson. Sa fragilité vocale donne des frissons.



Il faut dire que l'artiste a tout du talent précoce, puisqu'il découvre la musique en se mettant derrière un piano, à l'âge de 7 ans. "J’ai très vite eu l’envie de composer, de divaguer sur l’instrument car il y avait ce truc d’émotion. J’ai vite senti ce qu’on pouvait mettre dedans…"

Plus encore, Tim Dup comprend vite tout le potentiel du "mixage des genres" et débute en se réappropriant des classiques.



"La première chanson que j’ai écrite, j’ai pris Imagine de John Lennon, en Do majeur, pleine d'espoir, comme on la connaît, et je l’ai mise en La mineur en la bidouillant un peu. Je trouvais ça plus triste. Et puis, c’était pour une fille, je me disais que ça pouvait mieux marcher (rire)."

Un album générationnel

Son premier disque est un objet inclassable en cela. Un exercice d'équilibriste qu'il résume dans la formidable plage d'ouverture intitulée Paradoxe. "Je trouvais cela cohérent de commencer l’album en disant : voilà qui je suis. Dans les textures, le son, c’est assez symptomatique de l’album, on retrouve un piano au centre du morceau, un texte assez fleuve. Et cette idée d’oxymores, de dualité… Cela fait partie de moi, de ce que je vis, de ma génération, le cul entre deux chaises. Jamais trop à sa place mais qui a envie d’en trouver une !"



"J'ai toujours voulu devenir un ramasseur de souvenirs", chante Tim Dup. Sa sensibilité à fleur de peau se mêle à sa prose virulente créant de véritables photographies de la nouvelle génération. Une galette virtuose, que le chanteur défendra en tournée à partir du 7 décembre.

Tim Dup publie "Mélancolie heureuse" Crédit : Colulmbia