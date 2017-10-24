Chicago, Seal, et Frank Sinatra dans La Collection du 24 octobre 2017
REPLAY - Chicago, Seal, et Frank Sinatra dans La Collection du 24 octobre 2017
HARD TO SAY I'M SORRY / GET AWAY - CHICAGO
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULUM & GREGORY PORTER
RESPECT - ARETHA FRANKLIN & ROYAL. PHIL. ORCH
FEVER - ELVIS PRESLEY & MICHAEL BUBLE
A WHITER SHADE OF PALE - PROCOL HARUM
SOMETHING TO TALK ABOUT - BONNIE RAITT
I'M A LOVER - MELISSA ETHERIDGE
I HEARD IT THROUGHT THE GRAPEVINE - MICHAEL MCDONALD
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN - SEAL
STRANGERS IN THE NIGHT - FRANK SINATRA
BODY AND SOUL - TONY BENNETT
LIFE ON MARS ? - DAVID BOWIE
YOUR SONG - ELTON JOHN
UNFORGETTABLE - NAT KING & NATALIE COLE