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Chicago, Seal, et Frank Sinatra dans La Collection du 24 octobre 2017

REPLAY - Chicago, Seal, et Frank Sinatra dans La Collection du 24 octobre 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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Télécharger La Collection du 24 10 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang

HARD TO SAY I'M SORRY / GET AWAY - CHICAGO
MADE FOR ME - PETER CINCOTTI
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - JAMIE CULUM & GREGORY PORTER
RESPECT - ARETHA FRANKLIN & ROYAL. PHIL. ORCH
FEVER - ELVIS PRESLEY & MICHAEL BUBLE
A WHITER SHADE OF PALE - PROCOL HARUM
SOMETHING TO TALK ABOUT - BONNIE RAITT
I'M A LOVER - MELISSA ETHERIDGE
I HEARD IT THROUGHT THE GRAPEVINE - MICHAEL MCDONALD
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN - SEAL
STRANGERS IN THE NIGHT - FRANK SINATRA
BODY AND SOUL -  TONY BENNETT
LIFE ON MARS ? - DAVID BOWIE
YOUR SONG - ELTON JOHN
UNFORGETTABLE - NAT KING & NATALIE COLE 













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2017-10-24 23:59:00
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