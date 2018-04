publié le 22/04/2018 à 17:47

"Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy. En plein milieu de la mer, entre deux pays, Mercy". Ainsi débute la chanson avec laquelle le duo Madame Monsieur portera les couleurs tricolores à l'Eurovision, le 12 mai prochain au Portugal. Un titre qui porte le nom d'une petite fille, née sur le pont d'un bateau de l'ONG SOS Méditerranée, qui l'avait sauvé sa maman, enceinte de huit mois et demi, de la noyade quelques heures plus tôt.



Près d'un an plus tard, deux journalistes de France Inter ont retrouvé l'enfant et sa mère, qui vivent désormais dans un camp de réfugiés, le plus grand d'Europe, en Sicile, où elles ont été prises en charge par les autorités italiennes à leur débarquement. Lors de deux rencontres, les journalistes font découvrir à la maman et sa fille la chanson qu'elles ont inspirée, Mercy, et dont, bien sûr, elles ignoraient l’existence.

À la découverte de la vidéo sur Internet, Taiwo explique vouloir "remercier Dieu, parce qu'il est toujours avec nous". Et d'ajouter : "Je ne pensais pas qu'il puisse arriver tout ça, je veux remercier tout l'équipage de l'Aquarius et en particulier Mamma Elizabeth [obstétricienne qui l'a accouchée sur le bateau ndlr]. Que Dieu les protège toujours dans leurs missions".

Avec @apuglia nous avons retrouvé #Mercy née sur #Aquarius @SOSMedFrance l'an dernier et qui a inspiré la chanson de @MadameMonsieur qui representera la #France à @Eurovision. Reportage en Sicile dans le camp de réfugiés où elle vit avec sa mère. A venir sur @franceinter pic.twitter.com/3jyOnn7OCq — Eric Valmir (@ericvalmir) 20 avril 2018

La jeune femme avait fui, seule et enceinte de huit mois et demi, le Nigéria. Elle voulait arriver en Europe, pour y trouver du travail loin de la guerre. "“Je suis couturière de formation, mais n’importe quel emploi m’irait très bien. Je voudrais que Mercy aille dans une grande université, elle ne peut endurer ce que j’ai vécu. Tout ce que j’ai entrepris depuis mon départ du Nigéria, c’est pour elle. Et je me dis que donner la vie après avoir frôlé la mort est un signe du destin”, explique Taiwo à France Inter.

> Madame Monsieur - Mercy (Clip officiel)