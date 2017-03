Elizabeth Martichoux dans la première heure

publié le 27/03/2017 à 01:01

Elizabeth Martichoux est tous les matins à 7h45 dans RTL MATIN avec Yves Calvi, un rendez-vous incontournable des personnalités politiques, des interviews et débats qui créent chaque jour l’événement et rythment l’actualité politique. Elle est la chef du service politique de RTL, et suite au premier débat de la primaire sociale, avec Gilles Bouleau et Mathieu Croissandeau, Elizabeth Martichou est devenue "la journaliste incontournable" plébicistée sur les réseaux sociaux.

Elizabeth Martichoux présente également le magazine mensuel consacré à la santé publique, État de santé sur La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale ( LCP-AN). La santé étant parmi les premières préoccupations des Français. Elle explore chaque mois un thème de santé publique. Entre reportages, interviews de professionnels de santé, de personnalités politiques mais aussi de patients, ce rendez-vous aborde tous les maux d'une problématique de santé, ses enjeux, les avancées et les nouveaux défis pour mieux vivre demain !

Le prochain numéro le 1er avril : La sexologie, une médecine, vraiment ?



La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité.

Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Elizabeth Martichoux qui va évoquer son adolescence, son coup de foudre pour la radio, sa carrière de journaliste, des confidences, de la musique, de la bonne humeur, c'est le rendez-vous de cette première heure.

