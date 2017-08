et Jérôme Florin

publié le 16/08/2017 à 09:45

Le 16 août 1977, il y a 40 ans jour pour jour, disparaissait Elvis Presley à l'âge de 42 ans. 40 ans après, son culte reste intacte. 40.000 fans se donnent rendez-vous pour cette date à Graceland, sa maison de Memphis. C'est un peu comme s'il n'était jamais parti.



"Quand on se promène dans cette vaste propriété, on a l'impression que l'on va rencontrer Elvis", confirme Georges Lang, animateur musical phare de RTL. "C'est assez incroyable à quel point ce souvenir est vivace et ne faiblit pas, 40 ans après, Elvis est là, toujours", ajoute-t-il.



Parmi ses fans, "il y a ceux qui ont connu dans leur jeunesse la musique d'Elvis Presley, mais aussi tous ces jeunes qui veulent comprendre pourquoi, un jour, John Lennon a dit : 'Avant Elvis, il n'y avait rien', et c'est vrai que regarder, écouter Elvis en 2017, c'est avoir une belle leçon de musique et retrouver les racines de ce que l'on écoute aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Elvis, il n'y aurait peut-être pas de rap, ni de hip-hop", poursuit Georges Lang.