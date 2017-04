Matthieu Chedid sublime le Mali

publié le 07/04/2017 à 00:53

"Quand je suis arrivé là-bas, c'est comme si j'étais conquis d'avance (...) Il y a une âme africaine qui me parle fort", nous confie Matthieu Chedid, plus connu sous son nom d'artiste -M-, qui sort vendredi 7 avril l'album "Lamomali", fruit de son voyage et de sa rencontre avec un peuple et une culture, ceux du Mali. Un disque sur lequel figurent les plus belles voix de ce pays, comme Toumani et Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara.



"Lamomali" s'articule également particulièrement autour d'un instrument, la kora, omniprésente sur les onze morceaux qui composent l'album. "C'est un instrument fait d'une calebasse et d'un manche, avec 21 cordes. Un instrument très ancien et qui fait partie de l'âme du Mali", explique Matthieu Chedid, qui ajoute que la kora "permet de transmettre toutes ces traditions et toutes ces histoires" chantées depuis des dizaines de générations.

"Il était important que ce soit un album solaire, même si l'on n'occulte pas la réalité", ajoute l'artiste, qui regrette que l'on ait tendance à tout résumer à ce qui ne fonctionne pas lorsque l'on parle d'un pays comme le Mali. "Ils ont des signes intérieurs de richesse et sont dans quelque chose de beaucoup plus incarné. Ils sont dans la vie et dans le présent", dit-il en parlant des Maliens, qu'il a eu l'occasion de côtoyer au cours de ses voyages.