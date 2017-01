De The Weeknd à Michel Sardou, les concerts à ne pas manquer en 2017

Patricia Kaas, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, sera en tournée dans toute la France, et du 26 au 28 janvier 2017, salle Pleyel à Paris. Crédits : RTL.fr | Date :

The Weeknd vient de débuter une tournée mondiale qui le mènera à Paris le 28 février prochain, à l'AccorHotels Arena.

Kendji Girac continue sa tournée française, et sera le 10 mars 2017 à l'AccorHotels Arena de Paris.

Jenifer partira en tournée française à partir du 13 février à Montpellier, et sera en concert à Paris du 17 au 21 mars 2017.

Vianney sera en tournée dans toute la France, et passera au Bataclan le 21, et à la Cigale les 24 et 25 mars 2017.

Bruno Mars, à l'occasion de la sortie de son nouvel album sera en tournée mondiale dès mars, avec le 31 à Lille, le 8 avril à Montpellier et les 5 et 6 juin 2017 à Paris.

Vincent Delerm revient avec un nouvel album, "À présent" et donnera un spectacle à la Philarmonie de Paris du 4 au 7 avril 2017.

Les Frero Delavega, qui ont annoncé leur séparation, passeront par Bercy le 7 avril 2017 et donneront leur dernier concert à Bordeaux, le 10 juin.

Philippe Katerine présente son nouvel album, "Le film" et s'arrêtera à l'Olympia le 11 mai 2017.

Renaud est de retour avec un nouvel album et sa tournée, "Phénix Tour", qui l'emmènera les 10 et 20 mai 2017 au Zénith de Paris.

Ariana Grande débutera une tournée européenne en mai 2017, avec un concert à Paris le 7 juin, et à Lyon le 9.

Les Français de Phoenix ont confirmé leur présence au festival Beauregard, le 8 juillet 2017.

Les Insus remontent sur scène dans 10 festivals français l'été prochain, et s'offrent Stade de France le 15 septembre 2017.