publié le 09/03/2018

On commence en musique. LE tube que vous risquez d'entendre au moins tout le mois de juin, c'est Mondial le dernier tube de la chanteuse Tal, aux 1,5 million d'albums vendus et aux 4,5 millions de fans sur les réseaux sociaux. Le titre sort aujourd'hui et pourrait devenir l'hymne officieux des Bleus pour la Coupe du monde. C'est ce que révèle ce matin l'Équipe.



Le message : être joyeux ensemble. Le morceau a été écrit avec une autre machine à tube, le rappeur Soprano, le plus gros vendeur de disques en France. Tal espère que Mondial portera chance aux Bleus. "Le titre en tout cas a déjà réussi une sacrée performance : rassembler une Parisienne et un Marseillais. Ce n'est pas rien quand on parle foot", fait remarquer le quotidien.

Poutine en route pour un 4e mandat

Un Mondial de foot qui aura lieu en Russie, mais avant la Coupe du monde, c'est un autre événement qu'on va regarder de près dans le pays. Une simple formalité disent certains :

l'élection présidentielle. Elle aura lieu dans moins de 10 jours, le 18 mars.

Vladimir Poutine brigue un nouveau mandat ; 18 ans qu'il est au pouvoir et il devrait y rester sauf énorme surprise. Poutine qui fait cette semaine la Une d'au moins quatre des hebdomadaires.



L'Express d'abord qui rappelle qu'en presque deux décennies au pouvoir, il a fait le ménage autour de lui et surtout restauré la place de la Russie sur la scène internationale. En Syrie notamment, la Russie est devenue incontournable. "Il va être réélu", assure le journal, qui cite le patron d'un institut de sondage.



"Appelez ça un plébiscite, une acclamation, un cérémonial, mais pas une élection présidentielle", dit ainsi Lev Goudkov. Son institut est autorisé à faire des enquêtes d'opinion, en revanche pas question de les publier. Le pouvoir le considère comme un agent de l'étranger.



Car Poutine a la main sur tout, vraiment tout. Sa vie privée par exemple est le secret le mieux gardé de Russie, explique l'Obs. Les journalistes qui ont cherché à le percer ont subi les foudres du Kremlin. En 2008, un journal relaie la rumeur qui agite le tout Moscou, celle d'une liaison entre Poutine et une gymnaste médaillée d'or au JO d’Athènes. En représailles, le quotidien est suspendu, puis fermé.



Dix ans plus tard, rien n'a changé. "Je sais certaines choses, dit sous le seau de l'anonymat, le patron d'un grand journal moscovite mais je me garde bien de les rendre publiques, c'est trop risqué."



"Winston Churchill, rappelle l'Obs, disait de la Russie qu'elle était un rébus enveloppé de mystère au sein d'une énigme. Et bien la formule est toujours valable aujourd'hui".

Pavel Groudinine, celui qui défie Poutine

La main mise de Poutine sur tout, Pavel Groudinine en fait aujourd'hui les frais. Cet homme de 57 ans est le seul vrai rival de Poutine dans cette élection. Candidat du Parti communiste russe, il est la cible depuis quelques semaines de fake news à la russe : les PR noires comme on les appelle là-bas, raconte le magazine Ebdo.



Comptes à l'étranger, châteaux cachés... Tout est bon pour faire passer ce bon père de famille pour un affreux patron avide. Ebdo a rencontré celui qui ose défier Poutine. Il est le premier producteur de fraises du pays et rêve de gouverner la Russie comme il gère son sovkhoze de luxe, à la mode social démocrate suédoise, avec une pointe de capitalisme.



Concrètement de quoi s'agit-il ? Pour ses salariés, tout est gratuit. Les soins, le jardin d'enfants, l'école ultra moderne. Un rêve pour beaucoup dans un pays où le système productif est laissé à l'abandon, l'éducation en friche et la santé négligée.

Poutine, héros des jeunes russes

Le magazine Society fait découvrir le fan club de Poutine, au sens propre du terme. Reportage assez incroyable avec ces jeunes de la banlieue de Moscou qui n'ont connu que Poutine au pouvoir.



Ils accrochent des posters de lui au-dessus de leur lit, portent des badges à son effigie, ont le drapeau russe chez eux, passent des heures à chatter sur internet à propos de leur héros et vont à la fac avec un t-shirt Poutine.



"Nous voulons attirer l'attention des gens sur les aspects positifs de la présidence de Poutine", explique ainsi Igor Boiko, le créateur de ce fan club. Il a mis fin à la guerre en Tchétchénie et depuis fait face à tous les problèmes", poursuit-il. "C'est un politicien parfait. Il est sportif et c'est un bon père de famille", dit un autre. Là aussi tout est dit !