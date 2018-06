publié le 02/06/2018 à 16:10

À deux semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde en Russie, Ronaldinho est de retour. Mais cette fois le champion du monde 2002 et Ballon d'Or 2005 ne chausse pas les crampons. L'ancien joueur du PSG puis du FC Barcelone s'illustre par la danse. Le Brésilien apparaît dans le clip de Oooh La La La La, un hymne régional officieux pour le Mondial.



La chanson a été écrite par le rappeur K2rhym pour encourager la Tunisie, le Maroc, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Dans la vidéo, Ronaldinho fait de brèves apparitions, entouré de danseuses et du chanteur tunisien, sur fond de paysages brésiliens et de drapeaux des quatre pays arabes qui prendront part à la compétition en Russie.

"Arabes, en route pour Moscou, ramenons de bonnes nouvelles", chante K2rhym. "Les Aigles sont venus de Tunisie, les Lions du Maroc, les Pharaons de l'Egypte", poursuit la chanson en allusion aux Aigles de Carthage et aux Lions de l'Atlas, les deux sélections du Maghreb qualifiées. "Espérons que le vert saoudien nous rapporte de la joie".

"On a fait ça pour encourager les pays arabes", a déclaré K2rhym dans un entretien cette semaine à la radio privée Mosaïque FM.



Pour le Mondial 2018, qui débute le 14 juin à Moscou, l'Egypte et l'Arabie saoudite s'affronteront dans le groupe A, tandis que le Maroc se trouve dans le groupe B et la Tunisie dans le groupe G.