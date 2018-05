publié le 25/05/2018 à 11:41

L'hymne officiel de la Coupe du Monde est interprété par Will Smith, accompagné de Nicky Jam et Era Istrefi. La nouvelle avait étonné, la compétition se déroulant en Russie. Produit par Diplo, l'une des pointure de la musique électro, le titre Live It Up, a été dévoilé ce vendredi 25 mai, à moins de 3 semaines du premier coup d'envoi de la Coupe du Monde, la chanson devrait, comme lors de chaque édition, passer en boucle et devenir le tube de l'été.



L'éternel Prince de Bel Air, qui a signé des titres à succès comme Men in Black, Gettin' Jiggy With It, ou Miami, a été un acteur star des années 90 et début des années 2000. Nicky Jam est de son côté un artiste reggaeton. Era Istrefi est quant à elle une artiste albanaise.

En 2014, Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leitte, avaient interprété We Are One pour l'édition au Brésil de la Coupe du Monde. En 2010, en Afrique du Sud, Shakira avait fait danser la planète sur le tube Waka Waka.

> Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)